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В Ереване заявили, что главы МИД Армении и Азербайджана не встретились в Стокгольме

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ваан Унанян подчеркнул, что Ереван никогда не избегал встреч в рамках нагорнокарабахского урегулирования

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме не состоялась. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ваан Унанян.

"Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках Совета министров иностранных дел ОБСЕ не состоялась. Хочу подчеркнуть, что армянская сторона никогда не избегала встреч в рамках процесса урегулирования нагорнокарабахского конфликта под мандатом сопредседателей минской группы ОБСЕ" , - цитирует Унаняна агентство Арменпресс.

В четверг, 2 декабря, армянская сторона заявила, что не исключает возможность встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Стокгольме. В последний раз Мирзоян и Байрамов проводили переговоры 11 ноября в Париже.

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