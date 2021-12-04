Валери Пекресс стала кандидатом от "Республиканцев" на выборах президента Франции

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Кандидатом от правоцентристской партии "Республиканцы" на выборах президента Франции в 2022 году стала глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. Соответствующие итоги второго тура внутрипартийного голосования объявил в субботу председатель "Республиканцев" Кристиан Жакоб.

По его словам, кандидатура Пекресс получила 60,95% голосов. Ее единственный соперник во втором туре - депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Эрик Сьотти - получил 39,05% голосов.

После оглашения результатов Сьотти поздравил Пекресс с победой, заявив, что ее кампания была смелой и оригинальной. Он призвал всех сторонников партии "Республиканцы" объединиться вокруг кандидатуры Пекресс, чтобы "вместе прийти к победе", обеспечив тем самым безопасность страны перед лицом радикального исламизма и снижение государственных расходов для восстановления экономики.

Речь кандидата

"У меня хорошая новость: правые республиканцы вернулись! - торжественно произнесла она, обращаясь к участникам партийного съезда. - Впервые партия Де Голля, Помпиду, Ширака и Саркози выдвинула кандидата-женщину. Я отдам все, это сражение моей жизни, и я его выиграю".

"Мы вернем Францию в число первых мировых наций и реорганизуем Европу. Франция станет непобедимой, ее будут уважать во всем мире", - сказала она.

Кандидат от "Республиканцев" пообещала "защищать социальную справедливость и снизить безработицу", выступать "за более справедливую глобализацию" и строгий контроль за этим процессом. Она отметила влияние "бесконтрольной глобализации" на французские предприятия и сельское хозяйство, подчеркнув при этом, что "еще ничего не потеряно".

"На кону не Франция, а ее система с ее политическим застоем. Но систему можно изменить, как и президента", - подчеркнула Пекресс. Она пообещала "искоренить административные препоны", "восстановить достойные условия труда" и призвала не позволить "долгам потопить будущее" следующих поколений французов. "Мы сделаем больше и лучше и выиграем битву социальную, экономическую и экологическую", - отметила она.

Критика оппонентов

Политик подчеркнула, что не собирается быть президентом, который постоянно лавирует, и отметила, что ее и нынешнего главу государства Эмманюэля Макрона различает не только политика, но и "большая разница в характере". "Макрон хочет только нравиться, я же хочу действовать. Мы перевернем страницу "макронизма", но не будем разрывать другие страницы французской истории", - сказала она.

Говоря о своих оппонентах в лице кандидата от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и писателя крайне правых взглядов Эрика Земмура, она отметила, что "не нужно быть экстремистом, чтобы занимать наступательную позицию". "В нашей истории ни один сторонник раскола не стал спасителем", - указала Пекресс.

"Мы дадим стране ее единство, достоинство и гордость", - заключила она.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 10 и 24 апреля 2022 года. Список претендентов на пост главы государства постоянно пополняется кандидатами от политических партий и самовыдвиженцами и уже включает более четырех десятков имен.