Лидеры европейских правых партий обсудили в Варшаве расширение сотрудничества и будущее ЕС

ВАРШАВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правящая в Польше партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" организовала в субботу в Варшаве встречу крупнейших европейских правых консервативных партий для обсуждения углубления сотрудничества и предпочтительных направлений развития Европейского союза. О деталях этой встречи сообщил журналистам польский депутат Европейского парламента Томаш Поремба.

"Эта встреча призвана в первую очередь послужить углублению сотрудничества на европейском уровне между разными партиями, а также проходит для того, чтобы поставить новый диагноз функционированию ЕС и определить направления, явно требующие изменений", - сказал он.

По словам депутата, на данный момент нет планов создания новой группы консервативных партий в ЕС. "Посмотрим в будущем, но пока этой темы нет", - указал евродепутат, слова которого цитирует Польское агентство печати.

"Очень хорошая дискуссия, [продемонстрировавшая] убеждение, что текущее направление развития ЕС, последовательные попытки присвоить компетенции национальных государств европейскими институтами, Европейским парламентом, Европейской комиссией, абсолютно не тот путь, который должен служить развитию ЕС, гражданам ЕС, будущему всей Европы", - сказал Поремба.

Как указал евродепутат, подобные встречи на разных уровнях будут проходить регулярно в ближайшие месяцы, чтобы сформировать альтернативу идее федерализации ЕС и его превращения в супергосударство. "Мы хотим совсем другого ЕС", - отметил Поремба, подчеркнув, что они намерены отстаивать права суверенных государств и правительств.

Во встрече в Варшаве приняли участие лидеры 13 европейских правых консервативных партий. Среди них - лидер испанской крайне правой партии "Вокс" Сантьяго Абаскаль, премьер-министр Венгрии и глава партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Виктор Орбан, глава французского "Национального объединения" Марин Ле Пен. Лидеры партий также встретились в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.