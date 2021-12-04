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В Турции заявили о заинтересованности некоторых стран ЕС и НАТО в приобретении БПЛА

АНКАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Ряд государств Евросоюза и НАТО заинтересован в приобретении турецких военных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на конференции "Глобальные стратегии оборонной и авиационной промышленности - 2021", которая проходит в Анталье.

"Приобретение Польшей турецких беспилотников представляет большое значение, так как это был первый случай, когда страна - член НАТО и Евросоюза, пополнила военный арсенал продукцией турецкого производства. На данный момент ряд других стран Евросоюза и НАТО интересуются этим типом нашей продукции", - приводит агентство Anadolu слова министра, который не стал уточнять, о каких странах идет речь.

Теги
ТурцияПольшаЧавушоглу, Мевлют
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