В Мали объявили общенациональный траур после террористической атаки

ПРЕТОРИЯ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Мали переходного периода полковник Ассими Гоита объявил трехдневный общенациональный траур по жертвам террористической атаки, в ходе которой были убиты 30 мирных жителей. Соответствующий указ опубликован в субботу на портале администрации президента. Траур начинается в ближайшего воскресенья.

По данным правительства Мали, 3 декабря в районе города Бандиагара боевики напали на грузовик, который перевозил людей на рынок, и убили 31 человека. Еще 17 получили ранения. На место нападения направлены дополнительные армейские силы с тем, чтобы найти и обезвредить совершивших атаку боевиков.

Нынешнее нападение террористов произошло в регионе Мопти, южная часть которого граничит с Буркина-Фасо, а западная - с Мавританией. В Мопти действуют отряды группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин". Она была создана весной 2017 года и имеет тесные связи с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).