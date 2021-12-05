Посол США в РФ утверждает, что американские дипломаты не могут получить российские визы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. США не могут увеличить дипломатическое присутствие в России, так как американские дипломатам не выдают российские визы. С таким утверждением выступил посол США в России Джон Салливан в интервью изданию РБК, опубликованном в воскресенье.

"Мы не можем получить визы для американских дипломатов, чтобы они приехали в Россию. И это было охарактеризовано как визовый тупик. Это вызывает сожаление, это не способ построения продуктивных дипломатических отношений, и это не так просто, как сказать "присылайте больше дипломатов". Мы можем это сделать, только если российское правительство дает визы нашим дипломатам, а мы не можем их получить", - заявил он.

В пятницу представитель Госдепартамента сообщил ТАСС, что США и Россия за последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам, касающимся дипломатических виз.

Говоря о сокращении дипломатического присутствия США в РФ, Салливан затронул вопрос аренды своей резиденции в Москве - Спасо-хауса. "Только в качестве абсолютно крайней меры я бы согласился рассмотреть возможность отказа от аренды этого здания, которое имеет такую историю", - сказал он, отметив, что это место обладает исторической ценностью как для россиян, так и для американцев.

Спасо-хаус располагается по адресу Спасопесковский переулок, д. 10. Это особняк, возведенный в 1915 году в неоклассическом стиле по проекту Владимира Адамовича. В 1933 году американское посольство арендовало здание для резиденции посла, тогда же оно было названо Спасо-хаус. В 1969 году дипмиссия получила его в безвозмездную аренду, как и здание посольства, на срок до 2054 года.

Ранее в ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам также значительно замедлилась. С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе: его штат был укомплектован 120 сотрудниками.