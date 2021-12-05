В пригороде Парижа задержали 30 человек на предвыборном митинге Земмура

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Французские силы правопорядка задержали около 30 человек, собравшихся в воскресенье днем в районе Выставочного центра Пари-Нор Вильпент (департамент Сен-Сен-Дени), где проходит первый предвыборный митинг баллотирующегося в президенты Франции радикального журналиста Эрика Земмура. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.

По его словам, "порядка 30 человек, находившихся в запрещенном для демонстрации районе, были задержаны для проверки документов и доставлены в комиссариат". По информации телеканала, задержанные являются представителями левых организаций. Митинг собрал около 19 тыс. сторонников Земмура, выступление которого ожидается в ближайшее время.

Одновременно в Париже проходит еще одна манифестация, организованная противниками Земмура. Как сообщили в столичной полиции, демонстрация, в которой участвуют несколько сотен человек, проходит мирно, никаких инцидентов к настоящему моменту отмечено не было.

Радикальный журналист правых взглядов Эрик Земмур объявил во вторник о намерении баллотироваться на пост президента Франции в качестве независимого кандидата. В своем выступлении он заявил о намерении ограничить поток мигрантов в страну и "вернуть Францию французам". Земмур пообещал провести реиндустриализацию страны и сократить безработицу.

Список претендентов на пост главы государства постоянно пополняется и уже включает более четырех десятков имен, в него входят кандидаты от политических партий и самовыдвиженцы. Выборы во Франции пройдут в два тура 10 и 24 апреля 2022 года.