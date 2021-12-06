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Reuters: президент Гамбии Барроу победил на выборах главы государства

Он получил около 53% голосов избирателей

ТАСС, 6 декабря. Действующий президент Гамбии Адама Барроу одержал победу на прошедших в субботу в африканской стране выборах главы государства. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на Независимую избирательную комиссию Гамбии.

По данным агентства, Барроу получил около 53% голосов избирателей. Бывший вице-президент страны и лидер оппозиционной Объединенной демократической партии Усейну Дарбо - главный конкурент действующего главы государства - набрал около 28%.

В выборах в качестве кандидатов на пост президента участвовали шесть политиков, включая Барроу, который добивался переизбрания на второй срок.

Президентские выборы в Гамбии отличаются особой системой голосования. Пришедшему на участок гражданину, зарегистрированному в списке избирателей, выдается прозрачный стеклянный шарик. Он бросает его в одну из урн, к каждой из которых прикреплена фотография одного из кандидатов. По завершении голосования Независимая избирательная комиссия пересчитывает поданные шарики и объявляет победителя. Последнему необходимо набрать простое большинство. Общее число избирателей достигает 962 тыс.

Теги
ГамбияБарроу, Адама
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