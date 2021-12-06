FT: США убеждали Европу в опасности вторжения России на Украину

ТАСС, 6 декабря. США потратили несколько недель на дипломатическое взаимодействие, подкрепленное данными разведки, чтобы убедить страны Европы в якобы готовящемся вторжении России на Украину, при этом некоторые европейские союзники не верили в реальность такой угрозы. Об этом в воскресенье сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, усилия Соединенных Штатов были направлены на то, чтобы убедить скептически настроенные страны, включая Германию, что Россия якобы "может скоро отправить свои войска на Украину".

Как сообщает Financial Times, Соединенные Штаты распространили материалы о "предполагаемых намерениях Кремля" среди 29 союзников по НАТО на двусторонних и коллективных встречах и по дипломатическим каналам ЕС. Передача секретных сведений началась в ноябре перед встречей министров НАТО, на которой в том числе широко обсуждалась тема Украины.

По словам четырех официальных лиц, причиной такого нехарактерного уровня распространения разведданных стало нежелание некоторых союзников в Европе отнестись с доверием к заявлениям США о подготовке вторжения. "Многие союзники не были уверены, что происходит нечто серьезное. Мы были удивлены этим пробелом [в данных разведки]. Как и почему США видели то, чего не видели мы?" - приводит издание слова неназванного европейского чиновника.

Некоторые государства ЕС и члены НАТО, которые призывали к диалогу с Москвой, а не к конфронтации, выражали мнение, что Россия не предпримет шагов в сторону Украины, "если ее не провоцировать". По словам издания, сведения разведки США изменили эту позицию.

Позиция России

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.