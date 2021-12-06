Власти Мьянмы приговорили экс-госсоветника Аун Сан СУ Чжи к четырем годам тюрьмы

ТАСС, 6 декабря. Власти Мьянмы приговорили бывшего госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи к четырем годам тюремного заключения за разжигание разногласий среди армии и нарушение правил, связанных с профилактикой коронавируса. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse.

1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которыми, как они утверждают, сопровождались прошедшие в ноябре 2020 года всеобщие парламентские выборы. С начала февраля в стране продолжаются акции протеста против смещения гражданского правительства.