Лукашенко: НАТО стояла бы под Смоленском, если бы к власти в Белоруссии пришла оппозиция

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если бы белорусская оппозиция пришла к власти в период президентских выборов в прошлом году, блок НАТО стоял бы под Смоленском.

"Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало, - сказал Лукашенко, согласовывая назначение руководителей местных органов власти в понедельник, сообщает агентство БелТА. - Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском. Достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска. Конституция позволяет президенту это сделать. Был бы их человек, он бы этим воспользовался".

Он также считает, что противников действующей власти в Белоруссии всегда было около 10%. "Людей, которые являются нашими противниками, не тех, что думают иначе, а противниками, их всегда было около 10%", - сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что не допустит оппозиционной деятельности в стране лиц, бежавших после президентских выборов на Запад. "Никакой оппозиции в Беларуси из числа беглых быть не может. Сбежал - там и сиди. Удалось тебе, вернулся - как-то устроился в общество, не во власть. У них главная цель сейчас - протащить своих во власть", - сказал он.