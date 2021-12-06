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На Украине пройдет масштабная передача военной техники в войска

Передача военной техники приурочена к 30-й годовщине образования Вооруженных сил Украины

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Масштабная передача вооружения и военной техники, в том числе двух американских катеров типа Island и нескольких самолетов, пройдет в понедельник в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Генштаба страны.

Из сообщения на странице Генштаба в Facebook следует, что в Одессе пройдет церемония принятия в состав Военно-морских сил ВСУ двух патрульных катеров типа Island, в Харькове в воинские части передадут три танка, десять бронетранспортеров и десять бронеавтомобилей. Военнослужащим части, которая находится в Краматорске (подконтрольная Киеву территория Донецкой области), передадут 34 бронеавтомобиля, а во Львове, Киеве и Одессе - 15, 13 и 12 американских внедорожников соответственно. В Житомирской области пройдет церемония передачи в Воздушные силы ВСУ вертолета Ми-8 и по одному самолету Л-39, Су-27 и Ан-2.

Передача военной техники приурочена к 30-й годовщине образования Вооруженных сил Украины. Днем рождения украинской армии считается 6 декабря 1991 года, когда Верховная рада приняла законы "О Вооруженных силах Украины" и "Об обороне Украины".

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