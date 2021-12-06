Янукович отозвал адвокатов от участия в деле о госизмене в Верховном суде Украины

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Четвертый президент Украины Виктор Янукович отозвал своих адвокатов из процесса в Верховном суде, где рассматривают кассационную жалобу на приговор о признании его виновным в государственной измене. Как сообщили в понедельник в пресс-службе адвокатского объединения "Авер Лекс", представляющего интересы Януковича, решение принято из-за незаконных действий со стороны Верховного суда.

"Наши возможности как защиты в данный момент ограничены как Верховным судом, так и невозможностью проведения встреч с клиентом и обеспечения его участия в заседаниях суда. Ввиду отсутствия у нас возможности обеспечить право на защиту, клиент отзывает нас от участия в деле о потере Крыма (о государственной измене - прим. ТАСС) и поручает сконцентрироваться на донесении его позиции до международных институций, в том числе до ЕСПЧ, и на делах, связанных с событиями на "майдане", - цитирует пресс-служба его адвоката Виталия Сердюка.

По его словам, последние заседания четко продемонстрировали настрой Верховного суда как можно быстрее вынести решение. "Все доводы, ходатайства, подаваемые адвокатами документы встречались судом отказом без каких-либо законных оснований", - подчеркнул он.

Сердюк отметил, что Верховный суд повторил практику суда первой инстанции и не допустил Януковича к законной процедуре участия в деле. Судьи, указал адвокат, проигнорировали тот факт, что в связи с карантинными мерами у защитников нет возможности провести предусмотренную законом конфиденциальную встречу с клиентом и согласовать с ним правовую позицию на территории РФ, где он вынужден находиться. "На данный момент Виктор Янукович даже не ознакомлен с материалами кассационного производства, - добавил Сердюк. - На просьбы адвокатов дать немного времени для получения необходимых документов для въезда в РФ суд ответил отказом".

Ранее защита Януковича неоднократно выражала надежду, что ее клиента выслушают в Верховном суде. В частности, Сердюк сообщал, что в ответ на адвокатский запрос Минюст России выразил готовность организовать видеосвязь с Верховным судом Украины, чтобы Янукович принял участие в заседаниях. Однако суд проходил без него.

После государственного переворота на Украине в 2014 году Янукович покинул страну. Правоохранительные органы возбудили против него несколько уголовных дел. 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам заключения. Позже Киевский апелляционный суд оставил этот приговор без изменений, после чего дело было направлено в кассацию.