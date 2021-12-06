Зеленский в 2021 году выполнил три из 30 предвыборных обещаний

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в течение 2021 года выполнил лишь три обещания из 30, содержавшихся в его предвыборной программе. Как сообщили в понедельник в организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ), общее число выполненных им обещаний за 1,5 года президентства достигло девяти.

"Комитет избирателей проанализировал темпы выполнения предвыборной программы Зеленского в 2021 году. По данным КИУ, за год Зеленский выполнил лишь три обещания из избирательной программы", - говорится в сообщении на сайте организации.

По данным комитета, Зеленский, подписав закон о Бюро экономической безопасности Украины, выполнил обещание о выводе экономических преступлений из-под юрисдикции Службы безопасности Украины. Президент также ввел обещанную одноразовую "нулевую декларацию" для бизнеса. Кроме того, 26 января Рада приняла внесенный им законопроект о всеукраинском референдуме.

В КИУ отмечают, что всего в программе Зеленского 30 обещаний, из которых полностью выполнено девять. Ранее он организовал запуск рынка земли, подписал законы об открытых списки на выборах в Раду, об отмене депутатской неприкосновенности, об импичменте, о едином портале государственных услуг "Дия" ("Действие"), а также запустил программу ускоренного строительства дорог.

При этом по-прежнему не выполнено одно из главных предвыборных обещаний президента - обеспечить устойчивый режим прекращения огня в Донбассе. Остаются нереализованными и положение о переходе на обеспечение страны собственными энергоресурсами, голосование на выборах с помощью сети Интернет, принятие закона об отзыве народного депутата, лишение мандата за депутатские прогулы, институт мировых судей, избираемых народом. Избиратели продолжают ждать обещания заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал, существенно повысить зарплату учителям и врачам, ввести обязательный бесплатный ежегодный медосмотр, перейти от солидарной к накопительной пенсионной системе, ввести экономический паспорт украинца, восстановить аэропорты в каждом областном центре.

Комитет избирателей отметил, что если выполнять по три-четыре обещания ежегодно, то Зеленскому понадобится не менее пяти-семи лет, чтобы довести программу до конца.

Зеленский и второй срок

Зеленский убедительно выиграл президентские выборы на Украине в апреле 2019 года во втором туре, где соперничал с действующим на тот период президентом Петром Порошенко. Во время избирательной кампании Зеленский заявлял, что идет лишь на один президентский срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.

В октябре этого года Зеленский заявил, что пока не принял решение о выдвижении на второй срок, но не собирается оставлять должность до тех пор, пока не выполнит все обещания. По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в конце ноября, более 58% украинцев против того, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок.

Комитет избирателей Украины - это неправительственная организация, основной задачей которой обозначено наблюдение за избирательными кампаниями, поддержание отношений между избирателями и властью, а также защита избирательных прав граждан. Он основан 20 февраля 1994 года как независимая внепартийная организация с всеукраинским статусом.