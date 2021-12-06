ЕС запросит разъяснения КНР в связи с исключением Литвы из базы данных таможенной системы

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) запросит разъяснения Китая в связи с исключением Литвы из базы данных таможенной системы после открытия в Вильнюсе представительства Тайваня, а также проверит это действие на предмет соответствия нормам ВТО. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррера.

"Литовские власти проинформировали нас об индивидуальных случаях, когда [литовские] предприятия оказались неспособны провести таможенное оформление товаров, предназначенных на экспорт в Китай. Мы выясним, являются ли эти события частным случаем или систематическим явлением", - заявила он.

"Если это систематическое явление, мы намерены проверить эти действия на предмет соответствия нормам ВТО. Параллельно мы работаем с властями Китая и запросим у них разъяснений", - заявила она. Представитель ЕК подчеркнула, что ЕС не считает открытие тайваньского представительства в Вильнюсе, которое не является посольством или консульской службой, проблемой, подрывающей политику "одного Китая".

Литовско-китайские отношения переживают кризис из-за открытия в Вильнюсе 18 ноября представительства Тайваня. В августе Китай, выступающий против офиса под таким названием (Пекин согласен, чтобы это было представительство Тайбэя), отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать это же Литве. Литовский посол был отозван в сентябре. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило Литве ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства до представительства КНР.

Пекин также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, приостановил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря КНР вообще вычеркнула Литву как государство из базы данных свой таможенной системы. В результате литовские экспортеры не могут узаконить доставленные в КНР товары.