Суд Ливии вернул Халифе Хафтару право баллотироваться на пост президента

ТАСС, 6 декабря. Апелляционный суд столицы Ливии Триполи отменил решение суда нижней инстанции об исключении фельдмаршала Халифы Хафтара из списка кандидатов на президентских выборах и вернул ему право баллотироваться на должность главы государства. Об этом сообщил в понедельник ливийский телеканал Libya Al Ahrar.

По его информации, решение об отмене прежнего судебного решения было принято "из-за отсутствия у суда территориальной юрисдикции для рассмотрения дела" об исключении Хафтара из рядов кандидатов на участие в предстоящих в декабре выборах.

В конце ноября суд первой инстанции ливийского города Эз-Завия, расположенного в 50 км от столицы страны, постановил исключить Хафтара из списка претендентов на президентских выборах. До выдвижения кандидатом он занимал пост командующего Ливийской национальной армией.

Хафтар подал документы на участие в выборах 16 ноября в городе Бенгази. Президентские выборы в Ливии должны пройти 24 декабря.