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Украина заочно арестовала 13 самолетов российской авиакомпании Smartavia

На самолеты наложен арест за полеты в Крым

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Украинский суд за полеты в Крым, чью территорию, несмотря на итоги референдума о воссоединении с Россией, Киев продолжает считать своей, заочно арестовал 13 самолетов российской авиакомпании Smartavia. Об этом в понедельник сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

"По материалам СБУ наложен арест на 13 пассажирских самолетов, принадлежащих российскому авиаперевозчику АО "Авиакомпания Смартавиа", - говорится в сообщении. В спецслужбе уточнили, что дело, в рамках которого арестованы самолеты, возбуждено по статье о нарушении порядка въезда и выезда на украинскую территорию.

В настоящее время аналогичные санкции украинских судов распространяются на 249 самолетов.

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