Встреча Путина и Моди началась в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали в понедельник встречу в Нью-Дели. Мероприятие началось с церемонии на лужайке перед домом приемов индийского правительства Хайдарабад-хаус, украшенной флагами двух стран.

Это первая встреча двух лидеров с 2019 года: предыдущая двусторонняя встреча Путина и Моди состоялась в сентябре 2019 года - во время визита индийского премьера во Владивосток, затем беседа двух лидеров состоялась на полях саммита БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года.

Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обменяются мнениями и по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках Группы двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что среди возможных тем - вопросы стратегической стабильности, борьба с терроризмом, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обстановка в Афганистане.

Ушаков отметил, что пакет из порядка десяти соглашений в различных областях сотрудничества будет подписан по итогам переговоров Путина и Моди, документы коснутся сотрудничества в торгово-инвестиционной сфере, в области космоса и сфере культуры. Также планируется рассмотреть шаги по наращиванию взаимных товарных потоков двух стран.