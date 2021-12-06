В Бундестаге считают диалог наиболее приемлемым способом разрешения конфликта на Украине

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя парламентской фракции Свободной демократической партии Александер Ламбсдорф полагает, что дипломатические переговоры являются наиболее оптимальным вариантом разрешения конфликта на Украине. Такое мнение он высказал в опубликованном в понедельник интервью медиагруппе Funke.

"Сейчас важнее не допустить дальнейшего усиления Россией давления на своих соседей. Дипломатические переговоры - лучший способ предотвратить это", - отметил Ламбсдорф.

Отвечая на вопрос о проекте "Северный поток - 2", политик подчеркнул, что он "не считает нужным угрожать России остановкой запуска трубопровода в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной".

Ранее глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии - Манфред Вебер призвал свернуть проект "Северный поток - 2" в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Он утверждал, что якобы "угроза для Украины в свете недавнего развертывания российских войск на границе реальна". По мнению Вебера, сложившаяся обстановка является "испытанием для НАТО и западного сообщества". Евродепутат высказал мнение, что "Североатлантический альянс дал ясно понять, что российская акция против Украины будет иметь высокую цену". По его словам, если Россия применит оружие в регионе, то в таком случае "газопроводу "Северный поток - 2" конец, его ввод в эксплуатацию исключен".

Позиция России

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.