В Праге может появиться офис белорусской оппозиции

ПРАГА, 6 декабря. /ТАСС/. Решение об открытии в Праге представительства белорусской политической оппозиции остается за новым правительством Чехии, которое формирует премьер-министр республики Петр Фиала. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте чешского МИД.

"Окончательное решение о дальнейших действиях [в решении вопроса об открытии в Праге представительства белорусской оппозиции] остается за новым правительством [премьера Фиалы], которое [формируется], исходя из итогов состоявшихся в октябре выборов в Палату депутатов [нижнюю палату парламента] Чехии", - отмечается в документе в связи с тем, что МИД рассмотрел варианты создания такого офиса по образцу действующего в Литве.

Согласно МИД, процесс создания представительства был бы сложным с необходимостью внесения изменений в национальное законодательство, включая обсуждение данного вопроса в парламенте Чехии. "Необходимо взвесить последствия решения [об открытии офиса] для последующей [работы] посольства республики в Минске, включая его дальнейшую деятельность по поддержке гражданского общества [в Белоруссии]", - говорится в документе.

Между тем министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек на своей странице в Twitter в понедельник написал: "Оценивать ситуацию в Белоруссии языком дипломатии нельзя. Режиму, который [репрессивным органам предоставил возможность] избивать своих граждан, нет места в Европе ХХI века".

История вопроса

Президент Чехии Милош Земан и правительство республики 28 июня текущего года договорились начать процесс подготовки организации в Праге представительства белорусской оппозиции. Об этом проинформировал Кулганек по итогам прошедшего в тот день заседания кабмина с участием главы государства.

В начале июня Чехию посетила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она была принята президентом Земаном, премьер-министром Андреем Бабишем, встретилась с руководителями обеих палат парламента республики и Кулганеком. В качестве почетного гостя она выступила на заседании верхней палаты высшего законодательного органа страны. В ходе встречи с Тихановской президент Чехии предложил ей открыть в Праге представительство белорусской оппозиции.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Она не признала результаты волеизъявления граждан и покинула страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.