Индийский МИД заявил, что поставки российских С-400 в страну продолжатся

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Индию начались и продолжатся. Об этом заявил журналистам в понедельник первый заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла на брифинге по итогам российско-индийского саммита в Нью-Дели.

"Что касается С-400, то по ним контракт действующий. Поставки этих систем начались и продолжатся", - сказал Шрингла, отвечая на вопрос журналистов - обсуждалась ли данная тема на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

При этом первый замминистра отметил, что на переговорах вопрос применения санкций в рамках американского закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") "вообще не поднимался". Он напомнил, что Индия "ведет независимую внешнюю политику, а ее отношения с другими странами не нужно рассматривать в свете сотрудничества с кем-либо".

Ранее в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реализация сделки о поставке Индии С-400 идет по плану, несмотря на попытки США подорвать сотрудничество Москвы и Нью-Дели в этой сфере.

Индия объявила о намерении закупить российские ЗРС С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 "Триумф" стоимостью 5,43 млрд долларов был подписан во время визита Путина в Индию в октябре 2018 года. Как сообщил в середине ноября этого года гендиректор "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александр Михеев, поставки С-400 в Индию начались с опережением графика. По его словам, первый полковой комплект С-400 будет поставлен Индии до конца года.

Контракт на поставку С-400 вызвал недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у РФ современные системы вооружений и военную технику, в соответствии с принятым в 2017 году законом CAATSA. В Нью-Дели заявляют, что не намерены отказываться от российских ЗРС. В конце ноября глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил журналистам, что США пока не приняли решения относительно неприменения в отношении Индии санкций в рамках CAATSA за закупку у Москвы С-400.