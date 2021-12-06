Власти США изучают работу компании, связанной с медиагруппой Трампа

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США и регулятор США на рынке ценных бумаг FINRA изучают деятельность компании Digital World Acquisition Group, которая заключила соглашение о слиянии с медиагруппой экс-президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG). Это следует из документов, опубликованных в понедельник на сайте комиссии.

Согласно ним, в конце октябре и начале ноября регулятор FINRA запросил у Digital World Acquisition Group информацию, касающуюся ее торговой деятельности. Кроме того, в ноябре 2021 года комиссия запросила у компании документы, связанные с соглашением, заключенным между ней и медиагруппой Трампа, а также информацию, касающуюся контактов представителей указанных фирм. Как отмечается в заявлении комиссии, запрос сведений со стороны регуляторов не свидетельствовал о выявлении каких-либо нарушений.

В октябре 2021 года бывший американский лидер объявил о создании медиагруппы TMTG, под началом которой будет разработана новая социальная сеть под названием TRUTH Social. TMTG станет результатом слияния Digital World Acquisition Group с медиаструктурами Трампа. Поскольку ценными бумагами Digital World Acquisition Group уже торгуют на электронной бирже NASDAQ, новое объединение также выйдет на нее.

Запуск мобильного приложения для доступа в соцсеть намечен на первый квартал 2022 года. Как отметил Трамп, он создал соцсеть и медиагруппу, чтобы "дать отпор тирании технологических гигантов".

В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.