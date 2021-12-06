Белый дом не уточнил, могут ли США ввести односторонние санкции против РФ из-за Украины

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Американская администрация не поясняет, может ли она ввести новые экономические санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины в одностороннем порядке, без поддержки со стороны Европейского союза.

"Президент [США Джо Байден] проведет сегодня во второй половине дня [телефонные] переговоры с рядом ключевых партнеров. Разумеется, для нас важно двигаться в координации, синхронно с трансатлантическими союзниками и партнерами. Но я не хочу ничего исключать или допускать до того, как состоятся эти переговоры", - заявила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она комментировала вопрос о том, рассматривает ли правительство США применение дополнительных односторонних ограничительных мер против России, не предусматривающих участия европейцев, в связи с ситуацией вокруг Украины.

Ранее представитель администрации США высокого ранга сообщил, что Байден в преддверии запланированного на вторник видеозвонка президенту России Владимиру Путину проведет телефонные консультации с ключевыми европейскими союзниками и партнерами. Этот же американский чиновник объявил о выработке США и ЕС "существенных экономических контрмер" на случай якобы возможного вторжения России на Украину. Эти рестрикции, по оценке упомянутого представителя исполнительной ветви власти США, способны нанести "значимый и серьезный ущерб российской экономике".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.