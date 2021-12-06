СМИ: фрагменты сбитой над Эр-Риядом ракеты упали на жилые кварталы

КАИР, 6 декабря. /ТАСС/. Часть фрагментов сбитой в понедельник над Эр-Риядом баллистической ракеты упала на жилые кварталы, не причинив вреда. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление Минобороны королевства.

"Операция по перехвату баллистической ракеты над Эр-Риядом привела к разлету осколков, - указано в заявлении. - Некоторые ее фрагменты упали на ряд жилых кварталов Эр-Рияда, не причинив никакого ущерба". В ведомстве также пообещали принять все "необходимые сдерживающие меры в соответствии с международным гуманитарным правом" с целью защиты саудовской территории и гражданских лиц.

В понедельник системы ПВО Саудовской Аравии сбили ракету, запущенную в сторону Эр-Рияда хуситами из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". В ответ на это возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция в очередной раз сообщила о начале "крупномасштабной операции" против мятежников, пообещав жестко ответить на исходящую от них угрозу мирным жителям "в рамках международного гуманитарного права".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние правительственных сил в лице президента Абд Раббо Мансура Хади с его сторонниками и вооруженных формирований хуситов. В январе 2015 года движение "Ансар Аллах" захватило город Сана и позднее сформировало свое параллельное правительство. Президент Хади с членами своего кабмина вынужден был перебраться в Аден, а в настоящее время большую часть времени проводит в Эр-Рияде. В наиболее активную фазу противоборство перешло с вторжением в страну в марте 2015 года просаудовской коалиции. Продолжающийся конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки посредством баллистических ракет и заминированных беспилотников, главной целью которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. Временами они применяют свои ракетные арсеналы, а также флот беспилотников и в самом Йемене против правительственных сил.