В Белом доме заявили, что Иран не был готов к достижению прогресса на переговорах в Вене

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Иранская делегация не была готова к достижению прогресса на встрече в Вене в рамках седьмого раунда переговоров по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Такое мнение выразила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

Ее попросили прокомментировать планы главы израильской разведки "Моссад" Давида Барнеа, который, как отмечают израильские СМИ, вместе с министром обороны Израиля Бени Ганцем приехал в Вашингтон и намерен убедить администрацию США использовать военный вариант для борьбы с разработкой Тегераном ядерной программы. "У каждого президента есть целый спектр вариантов. Я не собираюсь их описывать. Наше желание по-прежнему заключается в дипломатическом пути вперед", - отметила Псаки.

По ее словам, последний раунд переговоров по СВПД "вызвал разочарование". "Иран не пришел за стол переговоров готовым к достижению прогресса", - считает пресс-секретарь Белого дома.

"Все участники переговоров вернулись домой и проводят консультации", - заключила Псаки.

Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана (СВПД) был подписан постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы. В 2018 году занимавший должность президента США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД. Действующий американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности Вашингтона вернуться в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене.

Седьмой раунд этих переговоров стартовал 29 ноября и завершился 3 декабря в австрийской столице. При этом, по данным иранских СМИ, стороны могут вновь сесть за стол переговоров уже на этой неделе.