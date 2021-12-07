Первые комплексы ПВО Sky Sabre поступили на вооружение британской армии

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Первые комплексы ПВО Sky Sabre с зенитными управляемыми ракетами CAMM (Common Anti-air Modular Missile) унифицированной модульной конструкции поступили на вооружение британской армии. Как говорится в сообщении, распространенном в понедельник Минобороны Соединенного Королевства, Sky Sabre должен прийти на смену ЗРК Rapier, который был принят на вооружение еще в 1971 году.

В Минобороны сообщают, что 99-килограммовые ракеты САММ способны поражать истребители, беспилотники и бомбы с лазерной системой наведения, развивая скорость до 3 700 км/ ч. Комплексы Sky Sabre состоят из трех компонентов: 3D-радара ПВО, пусковой установки с восемью ракетами, а также системы, обеспечивающей связь между ними и позволяющей комплексу обмениваться информацией с другими компьютерными системами Сухопутных войск, ВВС и ВМС королевства и его союзников по НАТО. В полевых условиях компоненты комплекса могут находиться на расстоянии до 15 км друг от друга при сохранении боеспособности.

"Sky Sabre обеспечивает такую точность и маневренность, что может поразить объект размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука. Комплекс способен одновременно контролировать полет 24 ракет, наводя их на 24 разные цели", - заявил майор Тим Оукс, слова которого приводятся в сообщении ведомства. Подчеркивается также, что на полную перезарядку пусковой установки уходит всего 30 минут по сравнению с 60 у Rapier.

Как указала в понедельник вечером на своем сайте газета The Times, ссылаясь на источники в британском Минобороны, Sky Sabre, которые должны были поступить на вооружение еще в начале 2020 года, должны позволить ВС королевства противостоять угрозе, которую якобы представляют для него современные российские истребители, включая Су-57.

По данным газеты The Telegraph, которые в Минобороны не могут подтвердить официально, британские ВС получат 24 новых комплекса, стоимость которых составит около 250 млн фунтов (больше $330 млн по текущему курсу).