Лидеры США и четырех стран Европы выразили обеспокоенность риторикой РФ касательно Украины

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и ФРГ в понедельник в телефонном разговоре выразили обеспокоенность "все более жесткой риторикой РФ" касательно Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Лидеры обсудили общую обеспокоенность наращиванием РФ военных сил на границах с Украиной, а также все более жесткой риторикой России", - говорится в сообщении.

Как отметили в Белом доме, британский премьер Борис Джонсон, премьер-министр Италии Марио Драги, президент США Джо Байден, французский президент Эмманюэль Макрон и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель "призвали Россию к деэскалации напряженности и согласились с тем, что дипломатия, особенно в рамках нормандского формата, является единственным путем к урегулированию конфликта в Донбассе через реализацию минских соглашений".

Помимо этого, стороны "подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". "Они договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе в консультации с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС, касательно скоординированного и всеобъемлющего подхода", - сказано в сообщении.

Ситуация вокруг Украины

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.

7 декабря президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи. Как сообщил в понедельник Песков, президенты обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова и далее прилагать посреднические усилия в рамках Контактной группы и нормандского формата (РФ, ФРГ, Франция, Украина) для урегулирования ситуации на Украине. В то же время он подчеркнул, что возможная министерская встреча "должна быть хорошо подготовлена", включая разработку обстоятельного совместного заявления "с конкретными рекомендациями" Украине и республикам Донбасса как сторонам конфликта.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые Москва считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.