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Кризис на Украине
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На Украине заявили, что стране не нужны военные США или Канады для защиты от России

Стране необходима модернизация вооружений, отметил министр обороны Украины Алексей Резников

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Украина не нуждается в военных контингентах США или Канады для того, чтобы защититься от России, однако украинские войска нуждаются в модернизации имеющихся у них вооружений. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Нам не нужны американские или канадские солдаты, сражающиеся здесь за Украину. Мы будем сражаться сами, но нам необходима модернизация вооружений", - сказал он в показанном в понедельник фрагменте интервью телеканалу CNN.

Резников при этом выразил уверенность, что при пересечении Россией границ дозволенного "цивилизованный мир отреагирует без колебаний", а на вопрос журналиста о том, не опасается ли Украина, что военная помощь США и НАТО может вынудить российские власти прибегнуть к ответным действиям, заявил, что "идея не провоцировать Россию не сработает".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.

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УкраинаКанадаСШАРоссияКризис на Украине
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