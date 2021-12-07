Япония требует освободить экс-госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии требует освобождения приговоренной к тюремному заключению лауреата Нобелевской премии мира и бывшего государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и выступает за восстановление демократических процедур в этой стране. С таким заявлением выступил во вторник на пресс-конференции в Токио глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

"Наше правительство после совершенного в Мьянме переворота последовательно требовало прекратить там насилие, освободить Аун Сан Су Чжи и других задержанных, восстановить демократические институты. Мы испытываем озабоченность в отношении нынешнего приговора, вынесенного Аун Сан Су Чжи", - отметил он.

Министр подчеркнул, что Токио намерен и впредь оказывать воздействие на военные власти Мьянмы в сотрудничестве с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и другими странами.

Ранее за освобождение Аун Сан Су Чжи выступили США, Великобритания, руководство Евросоюза. В понедельник она была приговорена к четырем годам тюремного заключения по обвинению в разжигании вражды против армии и нарушении правил, связанных с профилактикой коронавируса. Затем приговор был уменьшен до двух лет.

76-летняя Аун Сан Су Чжи, которая фактически возглавляла гражданскую администрацию страны, находится под стражей со времени военного переворота в Мьянме в феврале нынешнего года. Нынешний приговор - первый из череды ожидаемых. Ей предъявлены и другие обвинения, в частности в коррупции, в нарушении законодательства об экспорте и импорте, ликвидации последствий стихийных бедствий. По подсчетам японского информационного агентства Киодо, Аун Сан Су Чжи может быть приговорена по этим делам в общей сложности к 100 годам заключения.