В Варшаве заявили, что россияне пытались незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии

ВАРШАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Польские пограничники предотвратили нелегальное пересечение гражданами России границы со стороны Белоруссии. Об этом сообщила во вторник на брифинге пресс-секретарь Пограничной охраны Польши Анна Михальская, рассказывая о событиях на польско-белорусской границе за минувшие 24 часа.

"На участке, охраняемом подразделением погранохраны в Черемхе, были две попытки пересечения границы группами из нескольких десятков человек. Около 21:00 (23:00 мск - прим. ТАСС) 30 человек проникли на территорию Польши при помощи белорусских служб. Эти люди были задержаны у границы, доведены до линии границы и получили информацию о необходимости покинуть территорию Польши. Что интересно, в их число в основном входили граждане Ирака, но были также граждане РФ чеченской национальности", - сказала она.

По словам Михальской, польские пограничники и раньше задерживали пытавшихся незаконно пересечь границу выходцев из Чечни. "В группах [нелегальных мигрантов] в последнее время почти нет граждан Афганистана или Сирии. Это в основном граждане Ирака", - добавила она.

Как проинформировала погранохрана, за минувшие сутки было зафиксировано 116 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Дважды пограничники отражали попытки силового штурма границы группами из нескольких десятков мигрантов. По словам Михальской, "группы вели себя агрессивно": ослепляли пограничников лазерами и забрасывали камнями.

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда к ней подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются преодолеть заграждения и попасть на территорию Польши. Большинство таких попыток польские службы пресекают. Если мигрантам все же удается проникнуть на польскую территорию, часть из них задерживают, отправляя в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.

За текущий год польские пограничники предотвратили почти 40 тыс. попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией, что в 400 раз больше показателей прошлого года.