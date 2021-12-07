Глава МИД Латвии: НАТО нужно усилить присутствие в Восточной Европе для защиты Украины

РИГА, 7 декабря. /ТАСС/. Запад и НАТО должны послать четкий сигнал России, чтобы предостеречь ее власти от приписываемого Москве вторжения на Украину. Такое мнение высказал во вторник агентству Reuters министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"НАТО следует усилить свое присутствие на восточном направлении с целью показать России, что ценой какой-либо военной авантюры на Украине станет увеличение численности войск, повышение оборонного потенциала, в частности, в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии", - приводит агентство слова министра.

Он также добавил, что Западу также следовало бы отключить РФ от системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) и ввести санкции против газопровода "Северный поток - 2".

В понедельник телекомпания CNN сообщила, что возможные новые санкции США могут затронуть представителей ближайшего окружения президента РФ и российских производителей энергии, а также предусматривают отключение страны от системы SWIFT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят косвенных подтверждений от США о возможности введения новых антироссийских санкций, о которых заявляли зарубежные СМИ.

Ранее Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что она является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Кроме того, Песков отмечал, что "совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории" России ассоциировать с агрессивными планами.