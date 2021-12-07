Минобороны Израиля отчиталось о завершении строительства заграждения вокруг сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Израиля сообщило во вторник о завершении работ по возведению 65-километрового заграждения вокруг сектора Газа для предотвращения проникновения злоумышленников и радикалов на израильскую территорию из палестинского анклава. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

"После трех с половиной лет завершено строительство заграждения на границе Израиля с сектором Газа. Заграждение длиной 65 км включает подземный компонент с датчиками, наземное ограждение, военно-морской барьер, радиолокационные системы и командно-диспетчерские пункты для предотвращения проникновения [радикалов] из сектора Газа на территорию Израиля", - говорится в заявлении.

"Сегодня состоялась церемония по случаю завершения строительства заграждения в присутствии министра обороны, начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля, генерального директора Минобороны и других высокопоставленных военных", - добавили в пресс-службе.