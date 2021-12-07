Глава Узбекистана сообщил о планах принять новую редакцию конституции в 2022 году

ТАШКЕНТ, 7 декабря./ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о планах принять новую редакцию конституции в 2022 году. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.

"Для того, чтобы иметь отвечающую требованиям времени конституцию, мы должны подготовить проект обновленного основного закона, вынести на всенародное обсуждение и усовершенствовать с учетом выдвинутых предложений. Думаю, принятие этого важного политического документа в 2022 году в дни празднования 30-летия принятия Конституции Республики Узбекистан, будут делом, достойным традиций нашей национальной государственности, отражающим интересы народа", - сказал Мирзиёев в ходе поздравления народа с Днем конституции, который отмечается 8 декабря.

По мнению узбекского лидера, в новой редакции конституции необходимо заменить ранее действовавший принцип "государство - общество - человек" на "человек - общество - государство", конституционно закрепить роль и статус институтов гражданского общества, определить конституционные основы развития института семьи, укрепления межнационального согласия, а также вопросы молодежной и экологической политики.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года.