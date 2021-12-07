СМИ: санкции Украины включают фирмы, на которые зарегистрированы самолеты Медведчука

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Пакет санкций, которые ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский, включает компании, на которые зарегистрированы самолеты депутата Верховной рады, главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его коллеги по парламенту Тараса Козака. Об этом во вторник сообщило украинское издание "Зеркало недели".

Ранее во вторник на официальном сайте главы украинского государства был опубликован указ, которым вводятся в действие санкции в отношении трех компаний Alpha Bravo Aviation LLC, G200 203 LLC и Cascade Holding. Первые две зарегистрированы в США, третья - на Каймановых островах.

Как отметило "Зеркало недели", на эти фирмы "зарегистрированы три лайнера Виктора Медведчука и Тараса Козака", которыми они якобы пользовались ранее для полетов в Москву.