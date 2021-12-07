Литва пока не определилась с применением санкций США против "Беларуськалия"

ВИЛЬНЮС, 7 декабря. /ТАСС/. Литва пока не определилась, как в стране будут реализованы введенные США санкции в отношении белорусского производителя удобрений "Беларуськалий", которые вступят в силу 8 декабря. Об этом во вторник заявил журналистам министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, которые передает местное агентство BNS, литовские ведомства и государственные предприятия некоторое время выясняли, запрещают ли санкции транзит удобрений "Беларуськалия" по железным дорогам Литвы через Клайпедский порт. "Каждый участвующий в цепочке поставок юридический субъект должен определиться, будет он заключать сделки или нет. По сути, воплощение санкций в жизнь зависит от решения самого субъекта", - сказал он.

"Прямого юридического обязательства воплотить в жизнь введенные из Америки санкции не возникает", - отметил глава МИД Литвы. С его слов, бизнес, включая участвующие в транзите государственные предприятия "Литовские железные дороги" и Клайпедский порт, "не обязан отчитываться перед государством за принятие решений".

При этом Ландсбергис подчеркнул, что у государства есть возможность "в рамках своей компетенции искать выходы, как услышать приглашение стратегических партнеров к солидарности". "Нужно иметь в виду и политику государства, которая тоже может обусловить определенные изменения, принятие решений в других областях", - отметил он. "Я не отрицаю, что это может случиться", - заметил он.

9 августа США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против Минска, мотивировав эти меры тем, что в Белоруссии, по мнению властей этих стран, нарушаются права человека. В частности, США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступают в силу 8 декабря.

Ранее министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что, по его оценкам, экспорт через Литву белорусских удобрений, производители которых попали под санкции США против Минска, прекратится в декабре текущего года. Рестрикции были введены, в частности, в отношении ОАО "Беларуськалий".