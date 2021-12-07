Макрон надеется на снижение напряженности в отношениях Запада с Москвой

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что прошедшие во вторник переговоры между лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом позволят снизить напряженность в отношениях между Москвой и западными странами.

"Наша стратегия заключается в том, чтобы начать работу в русле снижения напряженности", - сказал Макрон в ходе рабочей поездки в департамент Шер (регион Центр - Долина Луары), его слова приводит Agence France-Presse.

"Идея заключается в том, чтобы попытаться вернуть Россию в форматы координации с нами", - заявил он, напомнив о существовании "нормандского формата" по урегулированию кризиса на востоке Украины. По словам Макрона, необходим также формат для нейтрализации противоречий и "снятия напряженности в отношениях России с НАТО".

В то же время, отвечая на вопрос о возможном ужесточении санкций в отношении России, французский лидер не стал давать конкретных комментариев.

Переговоры между лидерами России и США состоялись 7 декабря и продлились более двух часов. Согласно заявлению Белого дома, Путин и Байден обсудили ситуацию на Украине, вопросы стратегической стабильности, кибербезопасности, а также ряд региональных кризисов, в том числе ситуацию вокруг Ирана.