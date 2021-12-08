Бундестаг изберет Олафа Шольца канцлером Германии

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Германский парламент (Бундестаг) в среду проголосует по кандидатуре Олафа Шольца на пост канцлера ФРГ. Наблюдатели сходятся во мнении, что положительный результат обеспечен, поскольку у будущей коалиции в составе социал-демократов (СДПГ), "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП), которую Шольц (СДПГ) и возглавит, большинство мест в Бундестаге. Вместе с новым канцлером у Федеративной Республики появится и новое правительство. Ангела Меркель, которая вплоть до сегодняшнего дня оставалась исполняющей обязанности канцлера, вместе со своим кабинетом окончательно сложит с себя полномочия.

Депутаты соберутся на тайное голосование в 09:00 (11:00 мск), на сам процесс и на подсчет голосов уйдет примерно полтора часа. В 12:00 (14:00) Шольц примет присягу. Еще через полтора часа председатель парламента Бербель Бас объявит о формировании правительства, министры также примут присягу. Примерно в 15:00 (17:00 мск) Шольц со своими министрами отправится в президентский дворец Бельвю, расположенный примерно в двух километрах от парламента. Глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер окончательно утвердит состав правительства. На этом 16-летняя эра правления Ангелы Меркель официально завершится.

По данным агентства DPA, на заседание парламента будут приглашены экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, бывший президент Йоахим Гаук, глава председательствующей сейчас в Бундесрате федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов. Кроме того, место на трибуне для гостей займет сама Меркель, которая больше не является депутатом.

Новое правительство формируется в Германии на основании итогов парламентских выборов. 26 сентября на них победила Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"Зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Социал-демократы после своей победы решили начать переговоры о вступлении в коалицию с "зелеными" и либералами. В конце ноября переговоры были завершены, и стороны представили коалиционный договор - "дорожную карту" по самым разным аспектам внешней и внутренней политики. Во вторник документ был скреплен подписями.

Главой МИД в новом кабинете станет известная критикой в адрес России Анналена Бербок, руководителем ведомства по делам экономики и климата, а также вице-канцлером - Роберт Хабек. Минфин достанется главе либералов Кристиану Линднеру, Минобороны - представительнице социал-демократов Кристине Ламбрехт. По мнению немецких экспертов, одним из самых смелых решений Шольца было выдвинуть на пост министра здравоохранения Карла Лаутербаха, который пользуется неоднозначной репутацией в германском обществе в свете выдвигаемых им решений по преодолению пандемии коронавируса.