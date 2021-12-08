{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бундестаг изберет Олафа Шольца канцлером Германии

Депутаты соберутся на тайное голосование в 11:00 мск

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Германский парламент (Бундестаг) в среду проголосует по кандидатуре Олафа Шольца на пост канцлера ФРГ. Наблюдатели сходятся во мнении, что положительный результат обеспечен, поскольку у будущей коалиции в составе социал-демократов (СДПГ), "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП), которую Шольц (СДПГ) и возглавит, большинство мест в Бундестаге. Вместе с новым канцлером у Федеративной Республики появится и новое правительство. Ангела Меркель, которая вплоть до сегодняшнего дня оставалась исполняющей обязанности канцлера, вместе со своим кабинетом окончательно сложит с себя полномочия.

Депутаты соберутся на тайное голосование в 09:00 (11:00 мск), на сам процесс и на подсчет голосов уйдет примерно полтора часа. В 12:00 (14:00) Шольц примет присягу. Еще через полтора часа председатель парламента Бербель Бас объявит о формировании правительства, министры также примут присягу. Примерно в 15:00 (17:00 мск) Шольц со своими министрами отправится в президентский дворец Бельвю, расположенный примерно в двух километрах от парламента. Глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер окончательно утвердит состав правительства. На этом 16-летняя эра правления Ангелы Меркель официально завершится.

По данным агентства DPA, на заседание парламента будут приглашены экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, бывший президент Йоахим Гаук, глава председательствующей сейчас в Бундесрате федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов. Кроме того, место на трибуне для гостей займет сама Меркель, которая больше не является депутатом.

Новое правительство формируется в Германии на основании итогов парламентских выборов. 26 сентября на них победила Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"Зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Социал-демократы после своей победы решили начать переговоры о вступлении в коалицию с "зелеными" и либералами. В конце ноября переговоры были завершены, и стороны представили коалиционный договор - "дорожную карту" по самым разным аспектам внешней и внутренней политики. Во вторник документ был скреплен подписями.

Главой МИД в новом кабинете станет известная критикой в адрес России Анналена Бербок, руководителем ведомства по делам экономики и климата, а также вице-канцлером - Роберт Хабек. Минфин достанется главе либералов Кристиану Линднеру, Минобороны - представительнице социал-демократов Кристине Ламбрехт. По мнению немецких экспертов, одним из самых смелых решений Шольца было выдвинуть на пост министра здравоохранения Карла Лаутербаха, который пользуется неоднозначной репутацией в германском обществе в свете выдвигаемых им решений по преодолению пандемии коронавируса.

Теги
ГерманияШольц, Олаф
США поддержат усилия по реализации минских соглашений при согласии сторон
Никто ищет конфронтации или кризиса, отметила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд
Читать полностью