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Сенат США заблокировал резолюцию, запрещающую продажу ракет Саудовской Аравии

Против одобрения резолюции высказались 67 сенаторов

ТАСС? 8 декабря/. Сенат Конгресса США не поддержал резолюцию о блокировке сделки по продаже Саудовской Аравии усовершенствованных ракет класса "воздух - воздух" средней дальности, а также сопутствующего оборудования на общую сумму в 650 млн долларов. Об этом во вторник сообщается на странице пресс-службы Сената в Twitter.

Против одобрения резолюции высказались 67 сенаторов, 30 законодателей поддержали документ.

Согласно сведениям агентства Reuters, соответствующую резолюцию выдвинули два сенатора-республиканца Рэнд Пол и Майк Ли.

В ноябре Госдепартамент США и Пентагон сообщили, что Соединенные Штаты планируют поставить Саудовской Аравии 280 усовершенствованных ракет класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120C (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM), а также 596 пусковых устройств с рельсовыми направляющими LAU-128. Многие политики резко выступали против продажи вооружений королевству в связи с ситуацией с правами человека.

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