Казахстан пригласил спецпосланника ООН на переговоры по Сирии в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана направило приглашение спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Гейру Педерсену на предстоящие в конце декабря переговоры в астанинском формате в Нур-Султане. Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

"Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен приглашен на переговоры", - сказал он.

Международная встреча по Сирии в астанинском формате состоится в Нур-Султане 21-22 декабря. Как сообщил ранее ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, главными в повестке переговоров станут вопросы обеспечения безопасности и анализ соблюдения режима прекращения боевых действий.

Предыдущие переговоры в Нур-Султане прошли 7-8 июля. Их участники обсудили ситуацию в арабской республике, международное гуманитарное содействие, перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, а также меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.