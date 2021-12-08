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Посол Германии заявил, что Берлин скоро откроет в Москве бюро по "водородной дипломатии"

Геза Андреас фон Гайр сообщил, что в 2022 году ФРГ планирует более интенсивно развивать научный обмен с Россией в области исследования водорода как энергоносителя, а также активизировать взаимодействие научной и экономической сфер

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Берлин хотел бы добиться прорыва в водородной энергетике, и для реализации этой цели в Москве вскоре будет открыто германское бюро по "водородной дипломатии". Об этом сообщил в среду посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр на форуме Российско-германского перекрестного года "Экономика и устойчивое развитие 2020-2022".

"Настоящего прорыва мы хотим добиться в водородной энергетике: вскоре мы откроем в Москве германское бюро по водородной дипломатии, которое финансируется Министерством иностранных дел Германии и будет способствовать развитию тесного сотрудничества и интенсификации обмена с российскими партнерами в этой важной сфере", - сказал он.

Фон Гайр подчеркнул, что в следующем году Германия планирует более интенсивно развивать научный обмен с Россией в области исследования водорода как энергоносителя, а также активизировать взаимодействие научной и экономической сфер. "Для этого мы планируем провести конгресс по инновациям, который соберет представителей компаний, университетов, образовательных учреждений, а также деятелей культуры и других творческих людей", - добавил он.

В марте 2021 году занимавший тогда пост министра иностранных дел Германии Хайко Маас сообщал о планах Берлина открыть в Москве и Эр-Рияде бюро по вопросам производства и поставок водорода в качестве топлива.

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