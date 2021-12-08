{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шрёдер заявил, что не будет советовать Шольцу, как вести себя с Путиным

Экс-глава правительства ФРГ выразил убеждение, что Олаф Шольц будет успешным канцлером

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер не намерен советовать новому главе правительства Германии Олафу Шольцу, как вести себя с российским президентом Владимиром Путиным.

На эту тему
Что известно о новом канцлере Германии Олафе Шольце
Что известно о новом канцлере Германии Олафе Шольце

"Я не буду ему советовать, он должен сам прояснить это", - сказал в среду Шрёдер телеканалу Welt. Он выразил убеждение, что Шольц будет успешным канцлером. "Я думаю, что он это [руководить правительством] будет делать очень и очень хорошо", - отметил экс-глава правительства.

В то же время Шрёдер указал на то, что будет сложно руководить коалицией из трех партий.

Ранее в среду Бундестаг избрал Шольца новым канцлером ФРГ, а президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил ему грамоту о назначении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияШрёдер, ГерхардШольц, Олаф
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки возобновятся 9 декабря в Вене
Читать полностью