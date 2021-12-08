Эрдоган готов предложить РФ и Украине посредничество для "деэскалации напряженности"

АНКАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь выступил с предложением оказать России и Украине посредничество для "деэскалации напряженности". Об этом он сообщил турецким журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Катара.

"Мы продолжаем следить за событиями на Украине и в ее непосредственной близости. Мы хотим, чтобы напряженность между РФ и Украиной не возрастала, а в регионе сохранялась стабильность. Мы готовы оказать нашу поддержку для деэскалации напряженности, которая обострилась в последние недели, и наладить диалог. С согласия обеих сторон мы можем предложить содействие, посредничество или поддержку в любом желаемом формате", - приводит слова президента Турции издание Sabah.

По словам Эрдогана, Турция готова на это "ради мира в этом регионе".

С аналогичной инициативой турецкий президент впервые выступил 29 ноября.

Между тем накануне российский лидер Владимир Путин и глава администрации США Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.