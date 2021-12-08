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Глава Минфина Украины признал бессмысленность санкций СНБО против контрабандистов

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что убытки из-за контрабанды достигают около $10,7 млрд, которые недополучил государственный бюджет страны

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что введенные санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении контрабандистов не повлияли на увеличение поступлений от таможни.

"Сказать, что есть фискальный эффект, я пока не могу", - сказал Марченко в интервью изданию nv.ua.

По его словам, "ничего не изменилось". "Есть последние данные. Давайте сопоставим объем импорта фактический в долларах США и поступления в бюджет. У нас соотношение за октябрь 25%. В октябре прошлого года было 28%. Далее сентябрь 26,3%, сентябрь 2020 - 27,3%. Далее август - 27,2%, август 2020 года - 28,3%. То есть вопрос к эффективности работы таможенных органов достаточно актуален", - отметил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен (около $10,7 млрд), которые недополучил государственный бюджет страны, из них более 100 млрд гривен ($3,5 млрд) - вследствие неэффективной работы таможни.

2 марта Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против десятерых контрабандистов. В апреле вновь состоялось заседание СНБО. На нем утвердили вторую часть санкционного списка контрабандистов, куда попали 12 человек. Кроме того, были отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов.

Теги
Украина
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