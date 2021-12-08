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В Минске заявили, что размещение Киевом сил на границе может привести к конфликту

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Украина разворачивает свою военную группировку войск на белорусской границе, привлекая вертолеты и боевые самолеты, что может привести к локальному конфликту.

"Почему-то украинское руководство их [учения] решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты, - отметил Вольфович. - Наверное, смотрят на поляков, как те борются с мигрантами, применяя водометы, слезоточивый газ, хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения. Это может привести к локальному конфликту".

При этом он указал на недавний случай нарушения границы боевым вертолетом Вооруженных сил Украины.

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БелоруссияУкраина
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