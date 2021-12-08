Британские министры не будут присутствовать на Олимпиаде в Пекине

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в среду, что представители правительства не будут присутствовать на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае.

"Правительство не отправит министров на Олимпиаду. При этом мы не поддерживаем идею спортивного бойкота", - сказал он, выступая в Палате общин британского парламента. Джонсон уточнил, что "фактически речь идет о дипломатическом бойкоте" Олимпийских игр.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Вашингтон уведомил о планах своих союзников, ранее официально инициативу США поддержала только Австралия. Китай в ответ назвал такое решение противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией и указал, что ни американских, ни австралийских политиков не приглашал. Пекин также пообещал принять контрмеры.

В июле депутаты Палаты общин британского парламента приняли заявление с призывом объявить дипломатический бойкот Олимпиады в связи с нарушениями прав человека в Китае. Как говорилось в распространенном документе, который юридически ни к чему не обязывал правительство, должностным лицам Соединенного Королевства следует отказаться от приглашения посетить Олимпиаду, если власти КНР "не положат конец бесчинствам" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Кроме того, в заявлении содержался призыв к Пекину отменить санкции, наложенные на ряд британских парламентариев.

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин последовательно выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.