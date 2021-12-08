Меркель символически передала полномочия канцлера Шольцу

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Ангела Меркель поздравила с избранием на пост главы правительства ФРГ своего преемника Олафа Шольца. Символическая церемония передачи полномочий прошла в среду в Ведомстве федерального канцлера.

"Поскольку я не являюсь членом Бундестага, я не могла до сих пор лично поздравить Олафа Шольца. Поэтому хочу это наверстать: сердечно поздравляю, уважаемый господин канцлер, дорогой Олаф Шольц", - сказала она. По словам Меркель, если с радостью работать на посту канцлера, то это будет вообще "одна из самых прекрасных задач, которые имеются".

"Берите это ведомство в свои руки и работайте во благо нашей страны. Это мое желание", - отметила бывшая глава правительства.

Шольц со своей стороны поблагодарил Меркель "за доверительное сотрудничество" во время предыдущего легислатурного периода.

Ранее в среду социал-демократ Олаф Шольц официально стал новым канцлером Германии. За него отдали голоса 395 депутатов Бундестага (парламента ФРГ), против высказались 303 парламентария. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу официальную грамоту о назначении канцлером, и он принял присягу вместе с членами своего кабинета министров.