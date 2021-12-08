Вице-премьер Армении: Ереван обсуждает с Баку открытие железной дороги Ерасх - Горадиз

ЕРЕВАН, 8 декабря. /ТАСС/. Ереван и Баку в рамках трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Армении, Азербайджана и России обсуждают возможность открытия железной дороги Ерасх - Горадиз, которая даст армянской стороне возможность соединиться с железнодорожными сетями Ирана и соответствующей инфраструктурой Грузии. Об этом в среду на правительственном часе в парламенте Армении заявил вице-премьер Мгер Григорян.

"Было сформировано взаимное понимание по железной дороге . Наши переговоры относятся к линии Ерасх - Горадиз. Этот участок важен, потому что он дает возможность связаться с Ираном из Ерасха и является связующим звеном с железной дорогой Грузии. Тем самым эта линия железной дороги имеет региональное значение", - отметил он.

Ранее во вторник Григорян в интервью ТАСС выразил надежду, что работа вице-премьеров Армении, Азербайджана и России по разблокированию региональных коммуникаций продолжатся в рамках тех основополагающих принципов, которые уже согласованы.

Последнее заседание трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Армении, Азербайджана и РФ проходило 1 декабря в Москве.

В понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая во время посещения Губинского района, потребовал у Армении назвать конкретную дату открытия "Зангезурского коридора". Ереван неоднократно заявлял, что трехсторонние заявления лидеров Армении, Азербайджана и России по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе и открытию региональных коммуникаций не предполагают предоставления Баку каких-либо коридоров по территории Армении.