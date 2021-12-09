Очередной раунд Женевских дискуссий по Закавказью закончился безрезультатно

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Участники двухдневного 55-го раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье снова не смогли прийти к конкретным результатам. Стороны лишь высказались за продолжение совместных усилий по поиску путей укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе, договорились о проведении следующего раунда в марте 2022 года.

Между тем эксперты полагают, что прорыв в дискуссиях мог бы внести прямой диалог Грузии с ее бывшими автономиями, однако Тбилиси в ближайшее время на это не пойдет.

Участники раунда дискуссий пришли к выводу, что существенный вклад в повышение уровня безопасности в Закавказье внесли бы размежевание и последующая демаркация грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ. Как сообщили в МИД РФ, большинство участников консультаций сошлись во мнении, что обстановка на границе Грузии с Абхазией и Южной Осетией остается относительно стабильной. Это в том числе результат устойчивой работы таких переговорных инструментов, как абонентские пункты горячих линий, механизм по предотвращению и реагированию на инциденты на границе между Грузией и Южной Осетией в населенном пункте Эргнет.

В то же время Россия и ее союзники придают приоритетное значение предоставлению Грузией юридически закрепленных гарантий неприменения силы, которые, как они полагают, следует оформить в виде соглашения между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией - с другой.

Наращивание военного потенциала Грузии

Абхазская сторона на прошедшем очередном раунде выразила обеспокоенность наращиванием военного потенциала Грузии при поддержке США и НАТО.

"Отдельное внимание было акцентировано на двустороннем военно-техническом взаимодействии между США и Грузией, регулярном заходе американских военных кораблей в акваторию Черного моря, постоянном нарушении воздушного пространства Республики Абхазия иностранными гражданскими и военными судами, а также на перспективе интеграции Грузии в североатлантический альянс. Было подчеркнуто, что подобный рост эскалации напряженности создает серьезные угрозы для мира и стабильности в регионе", - указали в абхазском министерстве иностранных дел.

Нужен прямой диалог Грузии с республиками

Эксперты полагают, что начало прямых переговоров Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом поможет разрядит обстановку в регионе. По мнению генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, это может стабилизировать ситуацию.

"Я считаю, что в интересах грузинского руководства выйти на прямой диалог с Цхинвалом и Сухумом, договариваться о взаимодействии. <...> Но я думаю, что сейчас ни для какого грузинского руководителя невозможно признание независимости территорий [Абхазии и Южной Осетии], так как оно будет равносильно политическому самоубийству", - сказал он в беседе с ТАСС. Эксперт отметил, что речь не идет именно о признании республик, но о начале хотя бы трансграничного взаимодействия, полного или частичного возвращения беженцев.

Аналитик отметил, что обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года вывело на первый план другие проблемы в Закавказье.

"Мне не кажется удивительным, что серьезного прогресса [на женевских переговорах] достичь не удается. К сожалению, мы сейчас можем констатировать, что в регионе военная сила опять во многом выходит на первый план. Последнее обострение ситуации в Нагорном Карабахе показало, что после многих лет бесплодных дипломатических переговоров именно военная сила стала решающим фактором, переломившим ситуацию. В данном случае в пользу Азербайджана. На это не могли не обратить внимание лидеры региона. Поэтому появляется соблазн опереться на военную силу в решении политических проблем, что, конечно, создает самые разнообразные угрозы для региональной и внерегиональной стабильности", - отметил он.

В то же время эксперт сомневается в том, что помощь США и НАТО в укреплении грузинской армии приведет к новой дестабилизации в Закавказье. "Мне кажется, что опасность заключается не в том, что НАТО сейчас начнет разворачивать наступление на Абхазию или Южную Осетию. Скорее всего, в обозримом будущем такого произойти не может. Но опасность заключается в том, что может повториться ситуация 2008 года, когда тогдашний президент [Грузии] Михаил Саакашвили, понадеявшись на поддержку Запада, решил военным путем решить проблему Южной Осетии. <...> Такие иллюзии для него сыграли роковую роль, и не хотелось бы, чтобы история повторилась. <...> С другой стороны, полных гарантий того, что это не повторится, у нас нет", - указал Кортунов.

Он не исключил, что "если будут какие-то опрометчивые заверения, обещания стран НАТО, то они могут сыграть роль катализатора нежелательных событий, которые все страны хотели бы избежать".

Женевские дискуссии

Дискуссии проходят в Женеве с 2008 года с участием России, Абхазии, Южной Осетии и США при посредничестве спецпредставителей ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси.