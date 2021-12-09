В ДНР заявили о готовности изучить киевский вариант документа по верификации нарушений

ДОНЕЦК, 9 декабря. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) готова незамедлительно изучить киевский вариант документа по верификации нарушений в Донбассе. Об этом в четверг заявила полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

"Донецк готов незамедлительно рассмотреть украинский вариант документа по координационному механизму, который представители Киева пообещали подготовить на прошедшем в среду заседании контактной группы, - цитирует Никонорову Донецкое агентство новостей. - Мы готовы изучить его незамедлительно, чтобы понять перспективы согласования документа, способного привести к реальному прогрессу на земле, а не к его имитации".

Накануне состоялась видеоконференция контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Переговоры длились около восьми часов. В итоге украинская сторона согласилась подготовить реакцию на предложения ДНР и ЛНР по верификации нарушений перемирия, которые направлены Киеву еще 2 декабря.

"Делегация Украины попросила дополнительное временя, чтобы в ответ на нашу инициативу подготовить обновленный вариант проекта заявления, учитывающий наши принципиальные позиции, а именно: дезавуирование заявлений [главкома Вооруженных сил Украины Валерия] Залужного и [командующего силовой операцией в Донбассе Александра] Павлюка, зафиксированное взаимодействие Украины и республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня для полноценного действия координационного механизма и публикацию согласованного текста заявления на официальных ресурсах соответствующих ведомств Украины и республик", - отметила Никонорова.

В конце сентябре Залужный заявил об отсутствии ограничений у украинских военнослужащих вести огонь в Донбассе. Решение стрелять якобы принимают командиры на месте, и согласовывать это с Киевом не нужно. Павлюк в свою очередь рассуждал о подготовке Украины к боевым действиям в регионе.

Контактная группа 22 июля 2020 года согласовала и подписала пакет мер усиления и контроля перемирия. Меры вступили в силу спустя пять дней после согласования. В частности, они предполагают поиск и наказание нарушителей режима прекращения огня. Кроме того, согласно договоренностям, должен быть создан и задействован координационный механизм для реагирования на нарушения при содействии СЦКК.