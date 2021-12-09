Министр обороны Израиля обсудит в США пути остановки атомной программы Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил в четверг, что намерен обсудить в ходе начинающегося визита в США со своим американским коллегой Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном пути сохранения израильского превосходства в регионе и возможные варианты действий по предотвращению разработки Тегераном ядерного оружия. Соответствующее заявление глава израильского Минобороны опубликовал в Twitter по пути в Вашингтон.

"Я направляюсь с важным визитом в Соединенные Штаты, где встречусь с министром обороны Остином и госсекретарем Блинкеном. На встречах будут обсуждаться пути сохранения [военно-технологического] превосходства Израиля в регионе и вызовы безопасности, в том числе противодействие иранской агрессии. В ходе обсуждений мы выделим возможные варианты действий по остановке его (Ирана) попыток разработать ядерное оружие", - написал Ганц.

5 декабря на еженедельном заседании кабмина еврейского государства премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил, что Ганц и глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа отправятся в Вашингтон для обсуждения мер по остановке продвижения Ирана в обогащении урана. По его словам, цель этого визита состоит в том, чтобы "использовать окно возможностей", открывшееся между раундами переговоров в Вене, чтобы "сказать друзьям в США: как раз сейчас самое время использовать другой инструментарий против стремительного продвижения Ирана в сфере обогащения [урана]".

Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника высокого ранга, руководители оборонных ведомств Израиля и США поднимут на переговорах в Вашингтоне вопрос о проведении совместных военных маневров с целью подготовки к нейтрализации ядерных объектов Ирана на случай, если переговоры с ним завершатся безрезультатно.

Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана в его первоначальном виде с апреля в Вене. Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций США начался 29 ноября и завершился 3 декабря. Европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. Заседание Совместной комиссии Ирана и "пятерки" по восстановлению СВПД пройдет в четверг, 9 декабря.